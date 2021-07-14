Кызыл, 14 июля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. На территорию Тувы надвигается штормовая погода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в течение суток 15 июля по республике ожидаются грозы и сильный ветер до 15−20 метров в секунду.

Град

Местами также возможен сильные дожди и град, ночью и утром туман. Температура ночью опустится до 5−10 градусов тепла, днём местами от 22−27 до 28−33 градусов выше ноля. При этом в некоторых районах сохраняется пожароопасность 3 и 4 класса.

В связи с ухудшением погоды жителям рекомендовано ограничить пребывание на улице себя и своих детей, отказаться от поездок на дальние расстояния и соблюдать требования пожарной безопасности.