Москва, 14 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал озвучивать объемы кредитной поддержки Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«(Объем кредитной поддержки) будет уточняться, я поэтому сейчас воздержусь от названия какой-то суммы», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Санкт-Петербург, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время встречи Лукашенко заверил, что Белоруссия будет выполнять все обязательства перед Россией по кредитам

В 2020 году президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к России за финансовой помощью. Правительство РФ выделило кредит в размере $1 млрд (в эквиваленте). Он предоставлялся равными частями в российских рублях. Получение кредита помогло правительству Белоруссии погасить задолженность перед «Газпромом». Вторую часть кредита в размере $500 млн в эквиваленте Минск получил в начале июня 2021 года.

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