Москва, 14 июля 2021, 13:44 — REGNUM «Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который пытается навязать России регистрацию однополых браков, противоречит российским основам правопорядка и нравственности», — заявил сегодня, 14 июля, председатель комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
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ЕСПЧ призывает нарушить наш основной закон – Василий Пискарев
«Приходится признать, что правовой нигилизм нынче в моде, — отметил он. — Сначала послы ряда стран, включая Канаду и США, навязчиво вывешивали радужные флаги на своих посольствах в Москве, игнорируя и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и наши законы, призывали россиян не голосовать за поправку о семейных ценностях, а теперь и ЕСПЧ призывает нарушить наш основной закон. Налицо системное вмешательство во внутренние дела России. Давно уже надо было понять, что навязывать России однополые браки абсолютно бесперспективно, и не стоило принимать такие по меньшей мере странные решения».
Под сексуальными меньшинствами подразумеваются люди других сексуальных ориентаций, отличных от гетеросексуальности. В 1990-х годах возникла аббревиатура ЛГБТ для обозначения лесбиянок (lesbian), геев (gay), бисексуалов (bisexual) и трансгендеров (transgender).
Слово "гомофобия" происходит от двух слов, что в переводе на русский - "подобный" и "страх". Сам термин "гомофобия" используется для определения страха перед гомосексуальными мыслями. В Европе термин используется и в официальных документах наряду с ксенофобией, сексизмом и расизмом.
В конце августа 2019 года стало известно, что правительство Бразилии приняло решение прекратить финансирование фильмов и телесериалов на ЛГБТ-тематику. Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил недоумение - "я не знаю, зачем тратить бюджетные деньги на такие фильмы".
Слово "гомофобия" происходит от двух слов, что в переводе на русский - "подобный" и "страх". Сам термин "гомофобия" используется для определения страха перед гомосексуальными мыслями. В Европе термин используется и в официальных документах наряду с ксенофобией, сексизмом и расизмом.
В конце августа 2019 года стало известно, что правительство Бразилии приняло решение прекратить финансирование фильмов и телесериалов на ЛГБТ-тематику. Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил недоумение - "я не знаю, зачем тратить бюджетные деньги на такие фильмы".