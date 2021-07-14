Москва, , 13:44 — REGNUM «Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который пытается навязать России регистрацию однополых браков, противоречит российским основам правопорядка и нравственности», — заявил сегодня, 14 июля, председатель комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Приходится признать, что правовой нигилизм нынче в моде, — отметил он. — Сначала послы ряда стран, включая Канаду и США, навязчиво вывешивали радужные флаги на своих посольствах в Москве, игнорируя и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и наши законы, призывали россиян не голосовать за поправку о семейных ценностях, а теперь и ЕСПЧ призывает нарушить наш основной закон. Налицо системное вмешательство во внутренние дела России. Давно уже надо было понять, что навязывать России однополые браки абсолютно бесперспективно, и не стоило принимать такие по меньшей мере странные решения».