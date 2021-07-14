Москва, 14 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Щит-гигант «Победа» проложил тоннель на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, сообщает 14 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Mos.ru Тоннелепроходческий щит

Диаметр щита составляет десять метров, он проложил двухпутный перегонный тоннель протяжённостью 1453 метра от перспективной станции «Кленовый бульвар» до демонтажной камеры возле станции «Каширская».

"Щит вёл работу под землей на глубине от десяти до 27 метров», — рассказал вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что тоннель проложен под музеем-заповедником «Коломенское». Во время проходки вёлся круглосуточный мониторинг насаждений, а также зданий и сооружений, расположенных в парке.