Москва, 14 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему трудно комментировать данные Росстата о том, что только 25% домохозяйств могут с лёгкостью удовлетворить свои основные потребности. Об этом он сообщил 14 июля журналистам.

regnum Деньги

По его словам, чтобы прокомментировать эту информацию, нужно знать критерии и основу для расчётов, а также то, как проводились расчёты, являются ли результаты средними данными или относятся к каким-либо регионам. За комментариями он посоветовал обратиться в Росстат и Минэкономразвития.

«Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, российским семьям, согласно исследованию, нужно около 61 тыс. рублей, чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого. Опрос также показал, что 75,7% семей имеют финансовые трудности, и только 24,3% семей имеют средства на покупку самого необходимого.

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