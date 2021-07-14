Джакарта, , 13:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал индонезийских детей не бояться вакцинации против коронавируса, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

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Глава государства провел онлайн-встречу со студентами, которые участвовали в вакцинации против коронавируса в 14 провинциях Индонезии.

Джоко Видодо объяснил, что в вакцинации приняли участие 30 тысяч школьников.

«После того, как все дети будут вакцинированы, пожалуйста, также проверьте, чтобы учителя и руководители школ не пропустили вакцинацию», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии продолжает расти число случаев заражения коронавирусом.

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