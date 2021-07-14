Джакарта, 14 июля 2021, 13:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал индонезийских детей не бояться вакцинации против коронавируса, сообщает Kompas.
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Глава государства провел онлайн-встречу со студентами, которые участвовали в вакцинации против коронавируса в 14 провинциях Индонезии.
Джоко Видодо объяснил, что в вакцинации приняли участие 30 тысяч школьников.
«После того, как все дети будут вакцинированы, пожалуйста, также проверьте, чтобы учителя и руководители школ не пропустили вакцинацию», — заявил президент Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии продолжает расти число случаев заражения коронавирусом.
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