Берлин, , 13:38 — REGNUM Строительство трубопровода «Северный поток — 2» увеличит зависимость Германии от России. Такое мнение в интервью медиакомпании Deutsche Welle высказал бывший глава Белого дома Джордж Буш-младший.

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Как и нынешний президент США Джозеф Байден, он раскритиковал реализацию этого проекта.

«Я думаю, что это ошибка», — подчеркнул политик.

Буш также уверен, что строительство газопровода осложняет ситуацию для Украины. Он также обратил внимание на то, что канцлер Германии Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. К этому бывший американский президент относится с пониманием, считая, что каждая страна «должна найти собственный путь» во внешней политике.

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Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг ранее заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в августе 2021 года. Недавно Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части трубопровода. В США пояснили это соображениями национальной безопасности.

На днях компетентные ведомства Германии одобрили строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», для этого никаких новых разрешений не требуется.