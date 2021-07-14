Киев, 14 июля 2021, 13:40 — REGNUM Украине нужно более 100 млрд евро в течение 10 лет для того, чтобы существенно снизить объём вредных выбросов. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль во время выступления на Украинском энергетическом форуме, сообщило 14 июля информационное агентство «Укринформ».
Он рассказал, что Украина активно начала формировать курс на «зелёную» энергетику и хочет «синхронизироваться» в этом вопросе с Евросоюзом.
Шмыгаль отметил, что курс на снижение выбросов касается, прежде всего, теплогенерирующих предприятий. Для их переоборудования, согласно подсчётам, требуется более 4 млрд евро.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заключил сделку с Евросоюзом, согласно которой Украина должна закрыть угольные шахты и перейти на «зелёные» источники энергии.
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