Киев, , 13:40 — REGNUM Украине нужно более 100 млрд евро в течение 10 лет для того, чтобы существенно снизить объём вредных выбросов. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль во время выступления на Украинском энергетическом форуме, сообщило 14 июля информационное агентство «Укринформ».

Он рассказал, что Украина активно начала формировать курс на «зелёную» энергетику и хочет «синхронизироваться» в этом вопросе с Евросоюзом.

«Чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года, по подсчётам министерства экологии, нам понадобится более 100 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 последующих лет. Это амбициозная цель, поэтому мы очень внимательно сотрудничаем с энергетическими компаниями, с промышленностью», — сказал чиновник.

Шмыгаль отметил, что курс на снижение выбросов касается, прежде всего, теплогенерирующих предприятий. Для их переоборудования, согласно подсчётам, требуется более 4 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заключил сделку с Евросоюзом, согласно которой Украина должна закрыть угольные шахты и перейти на «зелёные» источники энергии.

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