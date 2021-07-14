Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по административному исковому заявлению прокурора о признании группы в соцсети «ВКонтакте», посвященной торговле ответами на вопросы по основному (ОГЭ) и единому (ЕГЭ) государственным экзаменам. Групп признана запрещенной на всей территории России. Об этом 14 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Прокурор обратился через суд с заявлением к управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Он указал, что обнаружил в социальной сети группу, в которой предлагается за плату приобрести контрольно-измерительные материалы и ответы на билеты ЕГЭ и ОГЭ.

«Суд указал, что данный интернет-ресурс дискредитирует необходимость образования, а также подстрекает к совершению противоправных действий, и иск удовлетворил», — подытожили в ОПС.