Тихвин, Ленинградская область, 14 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Органы Следственного комитета РФ по Ленинградской области начали проверку по факту купания детей в Тихвинском шлюзе. Ребята прыгали с водозабора в бурный речной поток, рискуя жизнью. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Купаться запрещено

«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка», — рассказали в ведомстве.

Добавим, что в начале июля в Тихвинской ГЭС произошло два несчастных случая. Двое взрослых мужчин решили охладиться нырнув в буйную воду у дамбы. Спустя несколько дней их тела достали водолазы.

С начала купального сезона из-за аномальной жары, употребление алкоголя и невнимательности участились случаи с гибелью людей на водных объектах Ленобласти. К 12 июля в регионе уже утонуло 49 человек, в том числе пять детей, и эта печальная статистика ежедневно растет.