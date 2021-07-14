Москва, 14 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Рекомендации по ответам на острые вопросы СМИ, выданные российским спортсменам перед участием в Олимпиаде в Токио, не помешают, однако каждый спортсмен вправе самостоятельно выбирать ответы на те или иные вопросы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен сам решает, пользоваться этим или не пользоваться», — сказал Песков.

Он напомнил, что спортсмены не являются политики, однако «многие хотят из них сделать политиков и многие пытаются привлечь их к политике, и тогда они [спортсмены] попадают в тяжелые ситуации».

Ранее в СМИ поступила информация о том, что российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио выдали рекомендации по ответам на вопросы СМИ. Рекомендации касались движения Black Lives Matter, Крыма, Донбасса, харрасмента и допинга.