Посёлок Вохма, Костромская область, 14 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Пожилой мужчина в Костромской области погиб в аварии с мопедом. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Https://pixnio.com Мопед

Дорожно-транспортное происшествие случилось днём 13 июля в посёлке Малое Вохомского района. За рулем транспортного средства находился 62-летний мужчина. Двигаясь по грунтовой дороге он потерял управление и съехал в кювет, опрокинув мопед. Костромич скончался до приезда скорой помощи. Впоследствии выяснилось, что мужчина не имел прав.

Как ранее писало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Костромской области произошло как минимум 5 аварий с двухколесным транспортом. Последнее ДТП произошло в Шарьинском районе. Пятнадцатилетний подросток взял скутер из гаража отца, его пассажиром был 8-летний мальчик. Молодые люди поехали кататься по посёлку без защитной экипировки и шлемов. Подросток не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Дети получили повреждения.