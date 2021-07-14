Баку, , 13:36 — REGNUM При обстреле со стороны Армении на нахичеванском направлении границы с Азербайджаном ранен азербайджанский военнослужащий. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Как утверждает азербайджанская сторона, 14 июля в 10:00 (09:00 мск) представители ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахичевани на границе между двумя странами.

«В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Ибадулла Марданлы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что получившему ранение была оказана необходимая медпомощь и после этого его направили в медучреждение.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении сообщили, что при перестрелке на участке Ерасх границы между Арменией и Азербайджаном погиб военнослужащий армянских вооруженных сил.