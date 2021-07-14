Саранск, 14 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Решением Торбеевского районного суда удовлетворены иски прокурора об обязательстве шести администраций сельских поселений провести оценку технического состояния автомобильных дорог местного значения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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Уточняется, что в ходе проверки установлены нарушения требования по оценке состояния дорог органами местного самоуправления. При этом по указанным дорогам движется большое количество транспорта, включая школьные автобусы. Отсутствие проверок может повлечь повышение аварийности на дороге, причинение имущественного вреда автовладельцам, создает реальную угрозу жизни и здоровью.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года в Мордовии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств»).

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