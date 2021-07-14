Вильнюс, 14 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу попросил Анкару сократить количество рейсов из Стамбула в Минск, так как ими пользуются нелегальные мигранты.

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«Предположительно, около 20% пассажиров, пребывающих транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами. Мы обсудили возможность сокращения таких рейсов», — цитирует Ландсбергиса пресс-служба МИД Литвы.

Министр подчеркнул, что содействие Турции и её опыт в борьбе с нелегальной миграцией представляют интерес для Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля на территории Литвы отменен связанный с пандемией коронавирусной инфекции карантин, который был введен в стране в ноябре минувшего года.

В республике остается обязательным ряд связанных с пандемией ограничений, включая соблюдение безопасной дистанции, режим ношения защитных масок и соблюдение гигиенических требований.