Москва, 14 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Кремле не поддерживают политизацию вопросов, связанных с вакцинами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

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«Мы неоднократно говорили, что мы сами категорически против политизации всего, что связано с вакциной», — сказал Песков.

По его словам, представители Кремля также «категорически не согласны с такой формулировкой [со стороны МИД Германии]», которая обвинила Россию и Китай в политизации процесса с вакцинами.