Москва, 14 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В своей статье о русских и украинцах президент РФ Владимир Путин констатирует тот факт, что украинское руководство приходит к власти с обещаниями, которые затем не выполняются. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент [РФ Владимир Путин] не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками», — сказал Песков.

При этом, по его словам, в дальнейшем в реальности украинские власти проводят совсем другую линию.