Саратов, 14 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Саратов пришли новая электричка «Ласточка» и рельсовый автобус «Орлан», которые будут работать в тестовом режиме на нескольких маршрутах, сообщает 14 июля пресс-служба губернатора Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Электропоезд «Ласточка»

Так, на рельсовом автобусе планируются перевозки из Саратова до Балакова и Энгельса. «Ласточка» до конца текущей недели совершит пробные рейсы из Саратова до Аткарска и Волгограда. Электричка способна развивать скорость до 160 км/ч. В новом подвижном составе созданы все условия для безопасной и комфортабельной перевозки пассажиров.

По мнению губернатора региона Валерия Радаева, именно такие модели железнодорожного транспорта нужно запускать на дальние расстояния.

«Благодаря новому подвижному составу поездки в Аткарск, Балаково, Балашов, Волгоград по железной дороге могут быть быстрее и удобнее, чем на машине», — отметил он.

ИА REGNUM ранее сообщало, 13 июля в Саратов прибыли 10 из 74 троллейбусов, которые должны поступить в город до конца 2021 года в рамках лизинговой программы. Первые 10 троллейбусов «Адмирал» пришли своим ходом через мост с Энгельсского завода электротранспорта. Пока не ясно на каких именно маршрутах будут работать новые машины.

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