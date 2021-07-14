Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM Прокурор запросил 11 лет колонии строгого режима для бывшего заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и экс-зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова. Дело о получении взятки в особо крупом размере рассматривалось в Ленинском районном суде.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Также гособвинитель требует наложить штраф на каждого из обвиняемых в пятикратном размере от суммы полученной взятки (10 млн рублей) и лишить их права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 10 лет. Бусылко и Чиличкова просят лишить специальных званий.

Обвиняемому в посредничеcтве при получении взятки и мошенничестве адвокату Владиславу Вострецову запросили 12 лет колонии строгого режима и 10 лет запрета заниматься адвокатской деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Бусылко и Чуличкова задержали в конце 2019 года по подозрению во взяточничестве.