Москва, 14 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В случае с требованием Европейского суда по правам человека, потребовавшего от России разрешить регистрацию однополых браков, не нужны никакие компромиссы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никакую компромиссную форму искать не нужно. У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютное число людей, которое это поддерживает», — сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин ориентируется на Конституцию РФ.