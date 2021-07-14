Ярославль, 14 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар в Ярославской области 13 июля мог стать следствием поджога. Информацию об этом проверит природоохранная прокуратура.

Yarnews.net Лесной пожар

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник днём в Некрасовском районе недалеко от Красного Профинтерна.

«По факту лесного пожара под Красным Профинтерном в Ярославскойобласти организована прокурорская проверка. Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой организовано проведение проверки сведений, изложенных в средствах массовой информации, о произошедшем 1З.07.2021 лесном пожаре под Красным Профинтерном в Некрасовском районе Ярославской области. В рамках надзорных мероприятий будут проверены доводы об умышленном поджоге лесных насаждений в целях сокрытия незаконной рубки, дана оценка действиям (бездействиям) уполномоченных должностных лиц, в том числе в части своевременности принятия мер к тушению лесного пожара» — сообщили в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ярославской области, огонь был полностью ликвидирован к 23.00 13 июля. Сейчас на месте пожара всё ещё находятся сотрудники МЧС, поскольку лесной пожар может возобновиться.