Минск, , 13:18 — REGNUM Об обысках и задержаниях сообщили утром 14 июля представители белорусских общественных организаций и изданий, поддерживающих оппозиционное движение и получающих финансирование из-за рубежа. Спецслужбы Белоруссии воздерживаются от официальных комментариев.

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Обыску подвергся близкий к МИД Белоруссии националистическое «объединение белорусов мира «Отечество» («Бацькаўшчына»). В офисе НГО были замечены силовики. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей дистанцировался от помощи идейным наследникам гитлеровских пособников.

Также подверглись обыскам структуры, называющие себя «правозащитными» и специализирующиеся на оказании различной помощи прозападной националистической оппозиции, а также составлении отчётов по нарушениям прав человека в Белоруссии. Эти объединения не особо скрывали иностранное финансирование своей деятельности и ориентацию на национал-радикалов, а также не брезговали доносительством на сторонников общерусского единства в КГБ, генпрокуратуру и другие инстанции.

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Об обысках и задержаниях 14 июля сообщили члены «правозащитного центра «Весна», Lawtrend и «Белорусского Хельсинкского комитета» (БХК). Также подверглись визитам силовиков офисы сетевого издания «Имена» и «Белорусской ассоциации журналистов» (БАЖ).

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