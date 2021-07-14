Берлин, , 13:18 — REGNUM Решение властей США о выводе войск из Афганистана является ошибкой. Об этом в интервью медиакомпании Deutsche Welle заявил бывший глава Белого дома Джордж Буш.

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«Афганские женщины и девочки будет нанесён неописуемый вред. Это ошибка», — подчеркнул политик.

Буш добавил, что думает о переводчиках и тех, кто помогал не только американским войскам, но и войскам НАТО.

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«Похоже, теперь их просто бросили […] Это разбивает мне сердце», — отметил Буш.

По его мнению, канцлер Германии Ангела Меркель, вероятнее всего, «чувствует нечто подобное».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден ранее заявлял, что Соединённые Штаты выведут все оставшиеся силы из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Затем стало известно, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа.

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