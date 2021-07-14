Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники поликлиники № 1 просят главного врача Бориса Тер-Григорьянца вернуться. Руководитель уволился после информации о продаже сотрудниками медицинской организации поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

«Несправедливо, что от действий недобросовестного «неустановленного сотрудника поликлиники» пострадала репутация человека, который последние несколько лет буквально жил на рабочем месте. Пусть его добровольный уход и выглядит достойным шагом человека, который устал от невыносимых условий работы, но мы считаем его поступок импульсивным. Он должен вернуться на свою прежнюю должность», — сказано в обращении коллектива.

Восстановить главного врача в должности просят 265 человек, пишет портал rostovgazeta.ru.

ИА REGNUM напоминает, что Тер-Григорьянц возглавлял городскую поликлинику № 1 с 2007 года.