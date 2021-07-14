Красноярск, 14 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Красноярский край 14 июля поступило 39 900 доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Уточняется, что препарат в ближайшее время поступит в поликлиники и внебольничные пункты вакцинации.

В регионе на сегодняшний день действует 130 стационарных прививочных пунктов при поликлиниках и больницах, 28 мобильных и 14 внебольничных прививочных пунктов.

Первым компонентом вакцины по состоянию на 13 июля привиты 486 087 жителей Красноярского края, обоими — 339 014.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 14 июля выявлено 82 692 носителя коронавируса, выздоровели 71 874 человека, от COVID-19 скончались 4120 пациентов.