Москва, , 13:11 — REGNUM В Таджикистане начались командно-штабные учения, в которых принимают участие порядка 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы, сообщили 14 июля в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

«В ходе учения… отработают вопросы планирования и всестороннего обеспечения боевых действий в условиях динамично меняющейся обстановки», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что особое внимание уделено маскировке и комплексному прикрытию полевых командных пунктов от условного противника, а также механизмы отражения нападения.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что военная база РФ в Таджикистане оснащена всем необходимым для того, чтобы содействовать властям республики в вопросе контроля ситуации на границе с Афганистаном.

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