Йошкар-Ола, 14 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Марий Эл открыли второй из трёх Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), открытие которых планируется в текущем году в республике в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Health.bashkortostan.ru Хирурги республиканского онкологического диспансера Башкирии во время операции

Новый ЦАОП открылся в Козьмодемьянске.

По словам заместителя главного врача Козьмодемьянской межрайонной больницы В.В. Ратюковой, с открытием центра появилось дополнительное медицинское оборудование для обследования пациентов с онкологическими заболеваниями. Кроме того, онкобольные с заболеваниями предстательной железы и мочевого пузыря теперь могут пройти гормонотерапию в условиях дневного стационара, чего раньше мы им предложить не могли.

Воспользоваться услугами нового ЦАОП смогут жители Горномарийского и Юринского районов, сейчас на диспансерном наблюдении находятся около 800 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, первый ЦАОП по нацпроекту открылся весной 2021 года на базе Волжской центральной городской больницы. Осенью планирует начать работу центр на базе Сернурской центральной районной больницы. В 2021 году на региональный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями будут направлено 1,184 млрд рублей, основная часть финансирования будет осуществляться из средств ФОМС (Фонда обязательного медицинского страхования) — 1,091 млрд рублей, 88 млн рублей выделено из федерального бюджета, 4,3 млн рублей — из республиканского.

По состоянию на начало июля текущего года освоено 30% финансирования в рамках проекта.