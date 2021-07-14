Астана, 14 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Полиция Казахстана возбудила с начала года 11 уголовных дел о подделке паспортов вакцинации и 25 — по сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режб Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

В ведомстве отметили, что это преступление наказывается штрафом в размере до 5,8 млн тенге ($13,6 тыс.), или исправительными работами в том же объеме, или привлечением к общественным работам на 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Использование ложного паспорта вакцинации наказывается штрафом в размере до 160 тыс. тенге ($375), либо исправительными работами в том же объеме, либо общественными работами в 160 часов, либо арестом на 40 суток.