Вашингтон, 14 июля 2021, 13:04 — REGNUM Командование ВМС США в большей степени озабочено продвижением разнообразия в своих рядах, нежели подготовкой к противодействию таким противникам, как Китай, сообщает New York Post.
Об этом заявили два источника, один из них по-прежнему служит в ВМС США, тогда как другой недавно покинул американский флот. Своими замечаниями они поделились со следователями, назначенными сенатором-республиканцем Томом Коттоном, а также членами палаты представителей США республиканцами Джимом Бэнксом, Дэном Креншоу и Майком Галлахером.
Недавно вышедший на пенсию «старший рядовой командир» сказал следователям, что он гарантирует, что «каждое подразделение военно-морского флота проходит курс обучения разнообразию». По его словам, он может сказать то же самое о том, чтобы их учили управлению кораблем.