Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Командование ВМС США в большей степени озабочено продвижением разнообразия в своих рядах, нежели подготовкой к противодействию таким противникам, как Китай, сообщает New York Post.

Об этом заявили два источника, один из них по-прежнему служит в ВМС США, тогда как другой недавно покинул американский флот. Своими замечаниями они поделились со следователями, назначенными сенатором-республиканцем Томом Коттоном, а также членами палаты представителей США республиканцами Джимом Бэнксом, Дэном Креншоу и Майком Галлахером.

«Иногда мне кажется, что нас больше волнует, достаточно ли у нас офицеров по вопросам разнообразия, чем то, выживем ли мы в бою с китайским флотом», — отметил лейтенант ВМФ, по-прежнему несущий службу.

«Это преступление. Они думают, что единственное, в чем моя ценность, — это в том, что я чернокожая женщина», — добавил источник. — Но в наш корабль попадет ракета, мы все истечем кровью одного цвета».

Недавно вышедший на пенсию «старший рядовой командир» сказал следователям, что он гарантирует, что «каждое подразделение военно-морского флота проходит курс обучения разнообразию». По его словам, он может сказать то же самое о том, чтобы их учили управлению кораблем.