Москва, 14 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. СтатьяВладимираПутина по Украине— своего рода «предупредительный выстрел» в сторону Запада, онадолжнаподтолкнуть наступательную работу России поэтому направлению, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 14 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

Как сообщалось ранее, президент России объяснил, почему решил написать статью об Украине: «ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, (…) каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями». Условия «качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно», «началась активная работа по проекту «анти-Россия», — отметил Владимир Путин.

« Говоря о причинах, по которым он взялся за статью по Украине, Владимир Путин делает акцент на культурно-исторической стороне проблемы: «Началась работа по проекту «анти-Россия». Беда в том, что эта работа украинских шовинистов и Запада началась не недавно, как говорит сейчас президент, а давно, ещё в 1990-е годы, да вот только в Москве этого как бы «не заметили». Или действительно не заметили?

Понятно, что никто не ждёт разбора в такого рода статье бездарной политики, которую проводила наша страна на украинском направлении в 2000-е годы, «выдающихся» достижений «выдающихся» послов Черномырдина и Зурабова. Надеюсь, однако, что углубление внимания президента к теме Украины побудит его потребовать такого разбора в других бумагах. Или он и так всё знает? Но тогда чему удивляться, глядя на день сегодняшний?

Тем не менее, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более что Владимир Путин в своих комментариях правильно замечает, что Запад уже давно ведёт освоение территории Украины, причём делает это не только в политическом и экономическом плане, но и в плане военном. Наше внимание было отвлечено на борьбу за то, чтобы Украина не стала членом НАТО официально, а НАТО-то уже на Украине, уже делает там всё что хочет. Это тоже один из плодов внешней политики нашей страны последних трёх десятилетий!