Абакан, 14 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Ещё девять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии — пять женщин (72 года, 76 лет, 80 лет, 81 год, 82 года) и четверо мужчин (66 лет, 68 лет, 71 год, 71 год). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в правительстве республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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С начала 2021 года в Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали 293 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в регионе выявлено 9718 носителей коронавируса, выздоровели 7989 человек.