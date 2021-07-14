Москва, 14 июля 2021, 13:08 — REGNUM Поздравительную телеграмму в связи с национальным праздником Франции — Днем взятия Бастилии — направил французскому президенту Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин. Текст поздравления 14 июля обнародован на сайте Кремля.
«Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — говорится в поздравительном послании российского лидера.
Также Путин отметил, что он уверен в том, что развитие конструктивного двустороннего диалога, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов двух стран, а также способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания в Европе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич 14 июля поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником, Днём взятия Бастилии.