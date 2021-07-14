История вопроса

Франция – один из важнейших партнёров России в Европе и во всём мире. Сотрудничество активно поддерживается во всех сферах, - в политике, экономике, культуре и др.

Отношения с Францией во второй половине 1990-х годов ухудшились в связи с событиями в Чечне и обманутыми ожиданиями относительно выплаты долгов Российской Империи. С 2000 года отношения начали принимать более конструктивный характер.

Отношения поддерживаются на всех уровнях, причём визиты глав государств и других высокопоставленных должностных лиц достаточно регулярны. На встречах лидеров, в том числе и на международных форумах, обсуждаются вопросы, касающиеся не только двусторонних отношений, но и мировой политики в целом.

Экономическое сотрудничество между Россией и Францией развивается поступательно, но пережило падение в связи с мировым кризисом и войной в Грузии в 2008 году, и после – в связи с антироссийскими санкциями, вводимыми Евросоюзом и США с 2014 года.

По мнению многих, участие Франции в антироссйских санкциях не изменило в целом конструктивного характера отношений. Как и в советские времена, своим сотрудничеством с Россией Франция демонстрирует известную независимость от диктата США в западном мире.

Товарооборот в двусторонней торговле превышает 15 млрд долларов и продолжает расти. Работает Российско-Французская Комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств (МПК). Франция занимает первое место в мире по инвестициям в российскую экономику. Российские инвестиции в экономику Франции также довольно значительны.

Между странами развиваются отношения в области науки, культуры, укрепления институтов гражданского общества, и даже в сфере военно-технического сотрудничества.

