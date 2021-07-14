Южноуральск, Челябинская область, 14 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области на базе городской больницы открывается 50 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает минздрав региона.

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Открытие коек состоялось 14 июля. Перед этим к началу работы госпитальной базы провели соответствующую подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде больниц области ранее открыли ковид-койки. Напомним, число выявляемых в сутки новых носителей коронавируса пока растёт.