Йошкар-Ола, 14 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 14 июля выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 57 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 078 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 184 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 32 человека. 330 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончался один житель республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 564 человек. За сутки число активных носителей коронавируса выросло на 24 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 525 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1066 человек, из них у 1042 — пневмония, 56 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 100 пациентов, при этом госпитализированы 86 жителей Марий Эл.