Душанбе, 14 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Представители России и США через неделю начнут консультации по стратегической стабильности. Российская сторона заявила об этом 14 июля на заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, сообщили журналистам источники в делегации РФ.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. 16 июня 2021

Собеседники рассказали, что делегаты заявили о начале консультаций через неделю. На них стороны изложат свое видение предстоящей работы.

Они добавили, что Россия хотела бы обсудить все без исключения виды вооружений, от которых так или иначе зависит стратегическая стабильность. Это ядерные и неядерные стратегические средства, наступательные и оборонительные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении России и США запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности заявили по итогам июньского саммита в Женеве президенты обеих стран Владимир Путин и Джо Байден. В российском МИД позднее отметили, что затягивать запуск этого диалога — неправильно.

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