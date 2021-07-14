Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Прокуратура Кагальницкого района Ростовской области требует местные власти построить дорогу на хуторе Родники, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Иван Творожников. Бездорожье в Тверской губернии. Земский врач

В ходе инспекции установлено, что дорога по улице Гагарина находится в плачевном состоянии, в связи с чем проезд фактически ограничен. Хуторяне находятся в опасном положении, так как затруднён подъезд пожарной техники, машин скорой помощи, полиции.

Через суд прокуратура обязала чиновников построить автомобильную дорогу с твёрдым покрытием и поставить её на баланс муниципалитета.