Брюссель, , 12:56 — REGNUM Новый раунд диалога между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти пройдет 19 июля в Брюсселе. Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь ЕС Петер Стано.

«Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель станет хозяином очередного раунда диалога Белграда и Приштины на высоком политическом уровне вместе с посредником от Евросоюза Мирославом Лайчаком. Во время этой встречи стороны сфокусируют внимание на ранее достигнутых договоренностях и будущих шагах в диалоге, который важен для европейской перспективы Сербии и Косово», — цитирует телеканал РТС слова Стано.

Отвечая на вопросы журналистов о достижениях предыдущего раунда диалога между Вучичем и Курти, а также команд экспертов из Белграда и Приштины, Стано отметил, что «диалог — это процесс, который продолжается» длительное время и сфокусирован на достижении взаимно приемлемого, юридически обязывающего всеобъемлющего соглашения о «нормализации отношений».

«Каждая встреча, которую организует Евросоюз в качестве посредника, является маленьким шагом вперед. Нет шагов назад, и для нас это важно», — подчеркнул Стано.

Напомним, что Приштина настаивает на признании со стороны Белграда и получении статуса полноправного члена ООН. Белград, в свою очередь, настаивает на «компромиссном решении», хотя президент Сербии Александр Вучич не уточняет, что именно является приемлемым для сербской стороны компромиссом.