Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. В ходе осмотра экспозиции он отдал распоряжение передать музею оригиналы боевых знамен частей, освобождавших Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу

Уточняется, что глава военного ведомства возложил цветы к Мемориалу Славы, ознакомился с экспозицией музея. В одной из экспозиций музея представлены копии боевых знамён воинских частей, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев. Шойгу поручил заменить копии оригиналами.

«Нужно поработать в запасниках музея Вооружённых сил, найти реальные знамёна и передать реликвии в музейный комплекс «Самбекские высоты», — сказал Шойгу.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил Шойгу за помощь в создании музейного комплекса, особо отметив, что в экспозиции используется информация о фронтовиках — уроженцах Ростовской области, полученная из базы музея «Дорога памяти» в Подмосковье. Благодаря этому, посетители могут найти информацию о своих родственниках, сражавшихся за Родину.