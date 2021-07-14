Абакан, 14 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 176 носителей коронавируса, с начала 2021 года — 9718. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в правительстве республики.

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С 1 января текущего года в Хакасии от COVID-19 вылечились 7989 человек, в том числе за последние сутки — 134.

Амбулаторно лечатся 3110 человек с коронавирусной инфекцией. В стационарах на сегодняшний день находятся 1152 ковид-пациента (+70 за сутки). К аппаратам ИВЛ подключены 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Хакасии выявили 174 носителя коронавируса, выздоровели 342 человека.