Двое жителей Мордовии скончались от COVID-19 за сутки
Саранск, 14 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.
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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 362 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля в регионе выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 57 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 740 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2086 человек.
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