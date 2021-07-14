Саранск, 14 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 362 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля в регионе выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 57 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 740 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2086 человек.

Читайте также: В Мордовии выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом