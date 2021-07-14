Москва, 14 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Московские врачи оказали помощь двухлетней девочке, обмотавшей волосом от куклы большой палец. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Иштван Кастали. Посещение детского врача

Ребёнка доставили из травмпункта в хирургическое отделение детской больницы им. З. А. Башляевой. Родители рассказали, что девочка обмотала волосом от куклы большой палец левой руки, а через несколько дней начала жаловаться на боль при нажатии, рука стала отекать.

Врачи поставили пациентке диагноз «синдром волосяного жгута», означающий обвитие пальцев волосом или нитью. Если помощь не будет оказана своевременно, происходит дальнейшее сдавление и наступает некроз тканей, что может привести к ампутации пальца. При этом из-за отёка волос может быть не заметен.

В больнице девочке удалили синтетический волос, который почти врос внутрь тканей.

«Данный случай демонстрирует, что безобидные куклы могут представлять угрозу для здоровья ребенка. Поэтому к выбору и покупки игрушек нужно подходить очень внимательно, изучить сертификаты и обратить внимание на качество изготовления», — прокомментировал случай главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов.

Он посоветовал при выборе игрушек учитывать возраст ребёнка и оценивать его способность осознанно пользоваться предметами.