Астана, 14 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Отдельный призовой фонд для казахстанских боксеров, выступающих на Олимпиаде в Токио, выделил президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев, сообщили 14 июля в пресс-службе федерации.

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За первой место на Олимпиаде боксеры смогут получить $100 тыс., за второе — $70 тыс., за третье — $50 тыс. Тренер олимпийского чемпиона получит $25 тыс., серебряного призёра — $15 тыс., бронзового — $10 тыс.

Напомним, на Олимпиаду в Токио поедут казахстанские боксеры: Сакен Бибосынов в категории до 52 кг, Серик Темиржанов — до 57 кг, Закир Сафиуллин — до 63 кг, Абылайхан Жусупов — до 69 кг, Абильхан Аманкул — до 75 кг, Бекзад Нурдаулетов — до 81 кг, Василий Левит — до 91 кг, Камшыбек Кункабаев — свыше 91 кг.

Среди женщин в Токио поедет Надежда Рябец, которая выступает в весовой категории до 75 кг.