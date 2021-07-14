Саранск, 14 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 14 июля выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 57 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 740 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Vladikavkaz-osetia.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

За последние сутки в республике выписаны 42 человека, всего с начала пандемии выздоровели 20 292 жителя Мордовии. 362 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2086 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 13 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 977 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1838 человек.