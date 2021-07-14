Киев, , 12:53 — REGNUM На Украине могут сделать обязательной вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил начальник главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан 14 июля в эфире Oboz.tv.

По его словам, очередь на вакцинацию от COVID-19 в Киеве составляет 300 тыс. человек.

Чиновник рассказал, что на данный момент вакцинировано 40% работников учреждений, подчинённых министерству образования Украины. Он ожидает роста темпа вакцинаций после 15 августа, когда люди вернутся из отпуска.

«Что касается обязательности [вакцинации] — это может быть в случае принятия решения главным государственным санитарным врачом Украины [Игорем] Кузиным. Если он вынесет такое постановление, то оно будет обязательным для исполнения во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это», — подчеркнул Рубан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила беспокойство в связи с тем, что на Украине очень низкий показатель вакцинации от различных болезней, не только от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор обеспокоился отсутствием масштабной вакцинации на Украине