Москва, , 12:45 — REGNUM Власти Евросоюза свели правовые основы политики интеграции к гендерному вопросу при игнорировании многочисленных случаев нарушения политических и социальных прав человека в странах сообщества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она напомнила, что на прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал принятый в Венгрии закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, заявив, что в «Европейском союзе не дискриминируют, а интегрируют, в этом смысл статьи 2 нашего договора».

В связи с этим Захарова заявила, что такая узкая интерпретация правовой основы европейского единства едва ли соответствует изначальному смыслу.

«Что-то мне подсказывает, что архитекторы единой послевоенной Европы Жан Монне и Конрад Аденауэр не мечтали, что их представления о равенстве и достоинстве будут трактоваться руководством ЕС в XXI веке так сексуально, подстраивая под гендер основополагающие принципы европейского единства», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Европейском суде по правам человека назвали нарушением отказ российских властей разрешить зарегистрировать три однополых брака в России.

Рассмотрев жалобы, поступившие из России, на отказ в регистрации трёх однополых браков, европейский суд вынес вердикт, согласно которому действия российских властей нарушают статью 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

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