Иерусалим, , 12:43 — REGNUM 14 июля в Тель-Авиве открылось посольство ОАЭ, первое за всю историю Израиля. Об этом сообщают «Вести Израиль».

На торжественном открытии присутствовали президент Израиля Ицхак Герцог и посол ОАЭ Мухаммед аль-Хадж. Посол особенно подчеркнул в своей речи важность сотрудничества между двумя странами в медицинской и научной областях.

В израильских СМИ высказывается мнение, что выбор места для посольства в деловой части Тель-Авива может свидетельствовать и о заинтересованности ОАЭ в налаживании торговых отношений с Израилем.