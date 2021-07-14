Красноярск, 14 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Жителей Красноярка предупредили о непогоде — сильном дожде и ветре.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ливень

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, днём 15 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы, град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Новосибирска предупредили о похолодании.

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