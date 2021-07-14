Берлин, , 12:42 — REGNUM С призывом к жителям Германии принять участие в вакцинации от COVID-19 обратился немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил об этом 14 июля в специальном видеообращении.

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«Прошу всех, кто еще не уверен: сделайте прививку! Не сдаваться! Общая цель будет достигнута только в том случае, если еще больше людей в нашей стране получат полную защиту в результате вакцинации», — сказал он.

Также Штайнмайер уточнил, что только в этом случае такие штаммы SARS-CoV-2, как «Дельта», не будут вынуждать власти вводить в стране новые связанные с COVID-19 ограничения и только так жители страны будут защищены от серьезных и смертельных инфекций с высокой степенью безопасности.

Кроме того, немецкий президент уточнил, что только в случае полноценной вакцинации можно «обеспечить наилучшую возможную защиту для всех» для того, чтобы «наши дети были защищены и могли вернуться в школу после летних каникул».

При этом он добавил, что формирование иммунитета от инфекции в обществе после проведения прививочной кампании — это условием того, чтобы «магазины, предприятия, культурные учреждения и рестораны оставались открытыми, и наша страна смогла преодолеть последствия пандемии».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Германии не будет вводиться обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных групп населения.