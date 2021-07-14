Иерусалим, , 14:04 — REGNUM Когда Израиль вновь откроется для туризма, прибывающих лиц нужно будет разделять в зависимости от антикоронавирусной вакцины, которую они получили. Об этом заявил министр туризма Израиля Константин Развозов в интервью Kan News 13 июля.

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По словам министра, гости Израиля будут разделены на туристов, привитых вакцинами, которые используются в этой стране (такими как Pfizer и Moderna), и тех, кто прибыли из стран, где используются иные вакцины от COVID-19, включая туристов из Китая и России.

Туристам, вакцинированным «известной» Израилю вакциной, будет разрешено въезжать в страну с отрицательным ПЦР-тестом, в то время как другим потребуется анализ крови для определения уровня антител, сказал министр.

По данным 12 Канала, специальный центр для проведения быстрых анализов крови будет оборудован в главном аэропорту страны Бен-Гурион, результаты анализов будут известны уже в течение 15 минут.