Харьков, Украина, 24 января, 2017, 08:20 — ИА Регнум. В украинском городе Харькове в детских магазинах появились в продаже географические карты, на которых полуостров Крым находится в составе России. Об этом передаёт городской портал 057.ua.

Studopedia.ru Полуостров Крым

«Украина, напечатанная на одной из карт, лишилась полуострова Крым, — говорится в сообщении. — В свою очередь Российская Федерация разжилась новыми территориями и указана как владелица полуострова».

Речь идет о развивающей игре для детей «Страны + Флаги + Столицы», которая производится на предприятии «Вундеркинд с пеленок» в Киеве. В этой игре представлены все страны мира со своими флагами.

В киевской типографии, где были изготовлены карты, отнесение Крыма к РФ назвали ошибкой дизайнера, которая запустила серию.

«Это ошибка дизайнера, которая их составляла», — отметили в «Вундеркинд с пеленок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации (РФ) по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.